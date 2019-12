Sostenibilitat, igualtat i desenvolupament inclusiu, reptes de l'executiu per al 2020

El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat, en el tradicional missatge de Cap d’Any, que “la sostenibilitat, la igualtat efectiva i el desenvolupament inclusiu” representen les prioritats del Govern per al 2020. D’aquesta manera, ha detallat l’impuls que es donarà, al llarg de l’any que comença, a aquestes tres qüestions. El cap de l’executiu posa en relleu que aquest any 2019 que queda enrere ha estat marcat, de fet, per “tres grans crides que demanen resposta”, la dels joves que reclamen una actuació davant l’emergència climàtica; “el clam de les dones que volen que la igualtat vagi més enllà dels grans principis constitucionals i tingui una plasmació efectiva en el seu dia a dia” i el de les persones treballadores que “veuen com el cost de la vida augmenta i el seu poder adquisitiu disminueix”.

En aquest sentit, Espot ha detallat que el 2020 "ha de ser l’any en què Andorra avanci de manera clara i decidida cap a un model de desenvolupament sostenible". Així, ha reiterat el “compromís” en la lluita contra el canvi climàtic impulsant les energies renovables, un “nou concepte de mobilitat integrada” i “un alt grau de respecte cap a la biodiversitat i el paisatge”. Espot ha manifestat que en aquest procés de transició energètica i preservació del medi el Govern “vol comptar amb la societat civil i el teixit productiu” i ha afegit que està segur que sabran aprofitar “les oportunitats que representa el canvi d’una economia lineal cap a l’economia circular”.

Pel que fa a la igualtat entre homes i dones, Espot ha assegurat que en els propers mesos es continuaran fent “passos decidits”. Ha assegurat que la presència de dones en càrrecs de responsabilitat, especialment a les institucions, ha “contribuït a incorporar una perspectiva de gènere a les polítiques públiques que ens ha de permetre erradicar els diversos reductes de discriminació que encara perviuen a la nostra societat”. Ha afegit que Andorra arriba al final d’aquest 2019 “més feminitzada”, arran del fet que dues dones siguin síndica i subsíndica i que quatre dels set comuns estaran governats per dones. Creu, en aquest sentit, que aquesta presència femenina és un “bon auguri per als avenços en matèria d’igualtat” que l’executiu vol fer.

Pel que fa a les dificultats econòmiques, Espot remarca que la “manca d’ habitatge de lloguer i el consegüent augment dels preus és a casa nostra una veritable emergència social” i recorda la llei de mesures urgents en matèria d’arrendament d’habitatge i per millorar el poder adquisitiu; un text, ha remarcat, que “prorroga el venciment dels contractes d’arrendament i evita augments excessius en els preus del lloguer, i que vetlla perquè els salaris i les pensions més baixos creixin per sobre del cost de la vida”. Destaca que “ni el Govern ni ningú no disposa d’una vareta màgica per resoldre tots els problemes del dia a l’endemà”. Malgrat això, fa èmfasi en el fet que l’any que ve es destinaran deu milions d’euros de la plusvàlua de la venda d’Avatel per part d’Andorra Telecom al fons publicoprivat per a la rehabilitació i construcció de nous habitatges de lloguer a preu assequible. I en aquest sentit, apel·la a “la responsabilitat” dels comuns per implementar mesures que “contribueixin a pal·liar la manca d’aquest tipus d’habitatge”.

En un any electoral com ha estat aquest 2019 no podien faltar les referències als resultats i, en aquest sentit, el cap de Govern ha destacat que la lectura que van fer les tres forces que conformen l’executiu és que “les ciutadanes i els ciutadans" volen "entesa i unitat des de la diversitat”. “Andorra va encetar al maig una cultura de coalició, un nou esperit de consens que està donant fruits positius i que ha rebut el suport de la ciutadania”, ha emfasitzat. I aquesta cultura “de consens i compromís” és a la que apel·la per abordar qüestions com el futur de les pensions, el sistema de salut pública, la diversificació de l’economia o l’acord d’associació amb la Unió Europea, ja que afegeix que “si hi ha aquesta visió compartida sobre els objectius i les línies mestres” es podran trobar “acords en les mesures concretes que caldrà aplicar”. I creu, a més, que també es llançaria un missatge per combatre la desafecció de la ciutadania envers les institucions polítiques, ja que es mostraria que es fa “prevaldre l’interès del conjunt del país en determinades qüestions cabdals i transversals”.

En el seu discurs, Espot també s'ha referit a la participació ciutadana i al programa en el qual des de l’executiu es treballa per “enfortir els lligams entre la ciutadania” i els que tenen la responsabilitat de governar i fer més “obertes i transparents les institucions públiques” i “implicar millor els ciutadans en la presa de decisions”.