Suñé reclama "discussions constructives" als debats parlamentaris

Convertir els debats parlamentaris en discussions constructives perquè aportin qualitat d'anàlisi i fer propostes de futur als ciutadans és el principal missatge que la síndica general, Roser Suñé, ha adreçat aquest divendres als consellers generals i als membres del Govern durant el seu discurs en la tradicional sessió de Sant Tomàs. De fet, Suñé ha recalcat que els membres del Consell General han de ser "capaços d'estalviar els personalismes desaforats i els punts de vista catastròfics", unes afirmacions que la majoria entén que van adreçades als consellers del grup parlamentari socialdemòcrata després de les darreres actuacions a la cambra. Així doncs, la síndica ha apel·lat a la responsabilitat dels consellers generals per trobar les vies "que ens permetin mantenir i transformar el nostre país a un ritme sostenible i cohesionat".

Tanmateix, Suñé ha instat a no "defugir" dels reptes que el segle XXI posa per endavant a les institucions, fent especial èmfasi en aquells de caràcter social, i que cal posar-hi remei a curt i mitjà termini, com són les violències, les migracions, el canvi climàtic o les desigualtats socials. A banda, ha indicat altres aspectes "que han de ser analitzats amb cura i profunditat per entendre el seu abast", com és el cas de la intel·ligència artificial o l'envelliment de la població.

Durant el seu parlament, la síndica general ha aprofitat per fer balanç dels mesos que porta al càrrec, tot destacant la "bona sintonia i capacitat de cooperació" entre les persones que conformen la Sindicatura. A més a més, també s'ha adreçat als responsables comunals, presents a la sala, per desitjar-los "els millors encerts per a l'any vinent", tant a les autoritats que inicien el seu segon mandat com a tots aquells que ocupen un càrrec al comú per primera vegada. No ha volgut acabar el seu discurs sense adreçar un missatge de prosperitat i, fent referència a un escrit d'Eleonor Roosvelt, Suñé ha finalitzat dient que "el futur pertany als que creuen en la bellesa dels seus somnis".

651x366 La tradicional sessió de Sant Tomàs a Casa de la Vall. / M. P. (ANA) La tradicional sessió de Sant Tomàs a Casa de la Vall. / M. P. (ANA)

Valoracions del discurs

Sens dubte, qui ha estat més crític amb el discurs de Suñé ha estat el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López. "Hem trobat a faltar una referència més explícita al veritable problema d'Andorra, que és el tema de l'habitatge", ha dit, afegint que tampoc s'han inclòs altres assumptes importants de l'actualitat andorrana com són la joventut o les pensions. Quant a les apel·lacions de la síndica per augmentar el nivell en els debats parlamentaris, López creu que "cal ser un pèl més demòcrata", ja que "hi ha determinats moments en què els posicionaments són diferents", així com ho són les prioritats i, per tant, "tothom s'ha de poder fer escoltar i defensar el seu parer". El socialdemòcrata opina que "aquestes insistències amb relació als debats" tenen l'objectiu "d'anul·lar les veus que són diferents de les que ells manifesten" i, mentre es parlin temes d'especial importància per al PS, "serem tan enèrgics com creguem".

D'altra banda, el conseller general ha parlat dels reptes que la formació té per endavant de cara al 2020 i al llarg de la candidatura. En aquest sentit, se seguirà treballant per solucionar la problemàtica de l'habitatge i, a més, ha recordat que hi ha una proposició de llei a tràmit parlamentari "que és la del sistema electoral", amb la qual es vol parlar de qui ha de tenir dret a votar a les eleccions i dels mecanismes que s'han de posar en marxa per contrarestar l'abstenció que tant s'ha deixat veure durant els darrers comicis.

Les paraules del president del grup parlamentari demòcrata, Carles Ensenyat, també han anat en la línia de les de Suñé. "Creiem que quan el debat es fa d'una forma serena i s'intenta aportar idees des de la majoria i des de l'oposició s'avança, però quan el debat es fa des de la rancúnia i la ràbia, lògicament no es pot avançar tant", ha assenyalat. Per als demòcrates, la síndica general ha marcat durant el seu discurs les pautes a seguir l'any vinent, on la primera llei que s'aprovarà serà el pressupost del 2020 i on els reptes més importants als quals haurà de fer front l'arc parlamentari se centraran en els pactes d'Estat de les pensions, la salut i la UE.

Per la seva banda, el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha celebrat les indicacions de Suñé, ja que "tot exercici sempre és susceptible de millora" i "pensar que tot està perfecte suposaria caure en la inòpia". Així doncs, per al conseller general el que cal fer és "elevar el nivell dels discursos, aprofundir en l'anàlisi i enriquir el debat per a trobar les millors solucions per a la ciutadania". Quant als reptes futurs, Costa ha posat en relleu que s'ha de seguir treballant en la bona feina que s'està fent amb els altres dos grups parlamentaris que conformen el Govern de coalició. El que s'intentarà, però, serà "aconseguir que aquells projectes que vam traslladar durant les eleccions del 7 d'abril es puguin veure materialitzats" perquè aquesta és "la millor manera d'incidir en la política del dia a dia".

Carles Naudi, en representació del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, ha advocat per "deixar de banda aquelles picabaralles que alguns tenen", especialment quan es debaten "coses tan importants" com és el pressupost del 2020. Així doncs, Naudi ha interpel·lat directament els socialdemòcrates posant en relleu que, als debats de l'hemicicle, es dediquen a discutir amb la resta de parlamentaris. Per tant, el conseller general aposta per tenir una "visió a llarg termini" d'aquelles línies polítiques que han de permetre portar a Andorra "a un entorn competitiu" que permeti "un estat del benestar molt més potent del que tenim ara", ja que "fer política, és fer coses per a les persones i aportar solucions".

Els reptes de CC "impliquen crear aquest estat del benestar a través d'un entorn competitiu que faci créixer l'economia, els llocs de treball i faci que la caixa estigui plena de diners" per desenvolupar tots aquells projectes "que preocupen a les persones del nostre país". La vorera d'Arinsal, proposta guanyadora del darrer pressupost participatiu, ha estat un dels exemples que Naudi ha exposat.

Per últim, i en representació de Terceravia+UL+I, Josep Pintat ha destacat les proposicions de llei entrades al Consell General per part de la formació que dirigeix, ja que "han marcat una pauta important i han portat un nivell de debat interessant al Consell". També ha criticat les sessions de "teatralització" que es viuen a l'hemicicle i "que no es corresponen amb l'arc parlamentari de la darrera legislatura". Les prioritats per a Pintat són assolir el dèficit zero, resoldre el problema de les pensions i arribar a un bon acord amb la Unió Europea.