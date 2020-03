Suspesos tots els actes del Dia de la Constitució

El Consell General ha pres la decisió de suspendre tots els actes relacionats amb la celebració del Dia de la Constitució. Per tant, les jornades de portes obertes d’aquest divendres i dissabte no se celebraran com tampoc el berenar popular que hi havia previst per a aquest divendres. Aquest dissabte tampoc no tindrà lloc el concert de l’ONCA, ni les sardanes ni tampoc la recepció que hi havia prevista a les set de la tarda i en la qual la síndica, Roser Suñé, havia de fer el tradicional discurs del Dia de la Constitució. Tampoc no es farà la tradicional sessió de Consell General.

Així mateix, Suñé ha comparegut aquest divendres per anunciar que, davant la situació de transmissió comunitària que s'està encarant en aquests moments i seguint les recomanacions de les darreres hores del Govern, també queda anul·lada durant dues setmanes tota l'activitat parlamentària. Només se celebraria alguna sessió del Consell General en el cas que s'hagués "d'aprovar algun text legislatiu que fos necessari per fer front en relació amb el que s'ha de fer amb el Covid-19".

Per a la síndica general aquestes mesures suposen "una actitud responsable davant la situació creada per aquesta malaltia", ja que és quelcom que "no es pot obviar". "Com a persones responsables volem donar exemple en no paralitzar l'activitat sinó ajornar-la", ha indicat, afegint que el personal que treballa al Consell General continuarà exercint les tasques des de casa.

Pel que fa al tradicional discurs de la síndica pel Dia de la Constitució, des de Sindicatura no es contempla que pugui fer-se en línia perquè "el missatge que jo he de passar és el de la calma i la prudència a la població". Abans d'acabar amb la seva intervenció, Suñé ha advocat perquè la ciutadania segueixi les consignes oficials que arriben pels canals informatius per tal que "no arribem a uns nivells de transmissió comunitària alts". "Demano la màxima conscienciació de la gent i que mostri actitud solidària", ha finalitzat.

Més ajornaments

D'altra banda, la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) també ha informat aquest divendres de l'anul·lació de la cerimònia de lliurament dels premis CEA, prevista per al dijous 19 de març. Des de la patronal es posa en relleu que la cerimònia es trasllada, per ara, a finals de maig tot i que la nova data es concretarà en funció de com evolucioni la situació al llarg de les pròximes setmanes.

També s'ha suspès l'Andorra Sax Fest 2020, que s'havia de celebrar entre el 3 i l'11 d'abril, amb la participació de 154 participants de 25 països. Des de l'organització han anunciat que retornaran les quotes pagades i han afegit que treballen ja per l'edició del 2021 que tindrà lloc del 26 de març al 3 d'abril.