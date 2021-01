El TSJC suspèn cautelarment el decret del govern català i manté el 14F

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC) ha decidit aquest dimarts que estima les mesures cautelaríssimes i manté les eleccions pel 14F. Tot i axò, afirma que encara ha de decidir sobre el fons de la qüestió.

La sala del contenciós administratiu, secció cinquena, s'ha reunit a primera hora de matí per analitzar les mesures cautelaríssimes que havia demanat un particular per tal d'aturar el decret d'ajornament de les eleccions fet pel govern català divendres. Els magistrats que han deliberat han estat José Manuel de Soler Bigas, Francisco José Sospedra, Pedro Luis García, Eduard Paricio, Elsa Puig i Rosa Maria Muñoz.

Es tracta d'una decisió insòlita, ja que mai abans el govern havia ajornat les eleccions –per la situació de la pandèmia– i també és el primer cop que un tribunal es pronuncia sobre aquesta qüestió.

A banda de les mesures cautelaríssimes sol·licitades per aquest ciutadà particular, la sala també s'havia de pronunciar sobre quin termini donava a les mesures cautelars demanades pels partits que han impugnat el decret. En aquest sentit, el tribunal dona fins dijous a les deu del matí perquè la Generalitat i la Fiscalia es pronunciïn.