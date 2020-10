Toc de queda a Bèlgica i París, Espanya el planteja... i Andorra?

Couvre-feu és el terme francès per al toc de queda, literalment, cobrefoc . Té les arrels a l'Edat Mitjana, quan es tocaven les campanes dels pobles per recordar-los que havien d'apagar el foc de les llars. L'objectiu era evitar els incendis i la seva ràpida propagació en una època de cases fetes de fusta. El coronavirus s'està escampant per Bèlgica tan ràpidament com el foc s'escampava per les viles medievals, i, per aturar-lo, un govern federal que acaba d'agafar el timó del país ha imposat el primer couvre-feu nacional des de la Segona Guerra Mundial. La ciutat flamenca d'Anvers ja n'havia imposat un a l'estiu.



No són campanes sinó sirenes de policia les que anuncien pocs minuts abans de la mitjanit el toc de queda perquè es buidin els carrers de ciutats tan transitades com Brussel·les. A partir d'aleshores, els cotxes de policia patrullen per comprovar que ningú trepitja el paviment i als grans vitralls que sortosament acostumen a tenir les cases del barri europeu de la capital de tant en tant s'hi reflecteixen les llums blaves dels cotxes patrulla.



França es pren molt seriosament les restriccions imposades per la pandèmia de covid-19. Fins ahir dilluns a la nit, les forces de l'ordre havien imposat ja 3.019 multes per incompliment del toc de queda nocturn que va entrar en vigor divendres a la mitjanit en nou àrees urbanes de França.



Ho va explicar el ministre de l'Interior, Gérald Darmanin en una entrevista a la cadena de televisió TF1 recollida per Efe. Segons el ministre, des de la imposició del toc de queda s'han destinat uns 12.000 agents de policia a tasques de vigilància de la seva aplicació, i en total s'han fet ja 19.300 controls.



Des de dissabte està prohibit sortir als carrers d'aquestes ciutats entre les nou del vespre i les 6 del matí, amb les úniques excepcions dels desplaçaments laborals, sanitaris o si és per tenir cura d'una persona dependent. La norma afecta la regió de París i vuit àrees urbanes més, de forma que inclou en total uns 20 milions de francesos dels 67 milions d'habitants que té França.



El darrer gran estat europeu en preparar el terreny per a un toc de queda ha estat Espanya. El toc de queda nocturn es comença a dibuixar com un escenari possible al país veí del sud. La proposta l'ha llançat aquest dimarts la Comunitat de Madrid, però Catalunya també reconeix que la té sobre la taula. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha recollit el guant del conseller madrileny de Salut i ha obert la porta a instaurar un confinament nocturn en la línia d'altres estats europeus, però ho ha condicionat a tornar a aplicar l'estat d'alarma perquè, al seu parer, és l'única empara legal possible.



I en aquest escenari la pregunta és si Andorra, amb un índex de contagi superior al dels països esmentats i amb una pressió hospitalària que augmenta cada dia que passa, planteja també aplicar la mesura. Fins al moment cap dels dirigents que cada dos dies compareixen per actualitzar la situació epidemiològica al país no n’han fet esment. Aquest dimecres hi ha compareixença, i tocarà respondre.