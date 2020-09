Toc d’Espot al Col·legi d’Advocats

Després de dos comunicats en una setmana, amb compareixença inclosa de tota la junta del Col·legi d’Advocats queixant-se del “col·lapse sistèmic” que pateix la justícia, en tots els seus estaments i a totes les seccions, i demanant al Govern que posposi l’entrada en vigor de la llei de procediment civil per “no empitjorar encara més la situació”, el cap de l’executiu i anterior ministre de Justícia, Xavier Espot, els ha replicat aquest dimecres que la “situació d’endarreriment i de relatiu col·lapse es viu a la secció d’instrucció, i no pas de forma generalitzada a la Batllia”.



Tot i advertir que no li pertoca a ell “entrar en detalls ni en disquisicions organitzatives, perquè aquestes són funcions que té atribuïdes el Consell Superior de la Justícia”, Espot ha assegurat que el Codi de procediment civil “entrarà en vigor en la data prevista”, després de les dues pròrrogues anteriors. “Entenc que per a alguns operadors jurídics representa un canvi i que els caldrà un esforç d’adaptació, però el text es va consensuar àmpliament amb totes les parts implicades i les dues pròrrogues concedides han donat marge suficient per adaptar-se als canvis”, els ha etzibat.



On sí s’ha mostrat més diligent amb les reivindicacions del col·legi ha estat amb l’entrada en vigor de la llei d’accés electrònic a l’administració de justícia. “Des del ministeri de Justícia i Interior s’està elaborant el Projecte de llei d’accés electrònic a l’administració de justícia, respecte del qual sembla raonable acordar amb els col·lectius una entrada en vigor diferida en el temps, així com la modificació de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal i del Codi de procediment penal”, ha dit Espot.