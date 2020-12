Ubach comparteix amb representants de l'Arieja la importància de la cooperació per fer front a la pandèmia

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, s'ha reunit aquest divendres amb la presidenta del Consell del Departament de l'Arieja, Christine Téqui, i amb el secretari general de la Prefectura de l'Arieja, Stéphane Donnot. La trobada, que s'ha celebrat telemàticament a causa de la situació d'emergència sanitària del coronavirus SARS-CoV-2, s'emmarca en els contactes habituals entre les autoritats d'ambdós països i en l'estreta col·laboració d'Andorra i França, i en particular amb l'Arieja. Una de les qüestions que s'han tractat durant la reunió ha estat la Covid-19. En aquest sentit, tant Ubach com Téqui i Donnot han destacat la importància de la cooperació transfronterera per fer front a la pandèmia, així com els seus efectes a Andorra i a l'Arieja.

Precisament, la ministra ha agraït l'oferiment, durant la primera onada, de l'hospital de Foix per acollir pacients d'Andorra a la seva Unitat de Cures Intensives (UCI), en cas que hagués estat necessari. De fet, Ubach ha recordat que Andorra posa també a disposició dels ciutadans del departament francès els llits de l'UCI de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. A més, la titular d'Afers Exteriors ha subratllat la importància de l'obertura excepcional, des de finals de la setmana passada, de la mobilitat entre els ciutadans d'Andorra, l'Arieja i dels Pirineus Orientals. Les dues delegacions han compartit les bones relacions bilaterals, així com la comunicació constant i fluida entre les autoritats d'ambdós països en el marc de la crisi sanitària.

Durant la reunió també s'han repassat altres elements transfronterers relatius a l'agricultura, patrimoni natural o cultural, turisme i esports i s'ha exposat la voluntat de treballar conjuntament en un document per llistar tots els projectes existents relatius a la cooperació bilateral. Així, entrant al detall, Ubach ha confirmat la voluntat d'Andorra d'adherir-se a la candidatura pel reconeixement de la transhumància com a patrimoni cultural immaterial de la Unesco. També s'ha recordat la candidatura transnacional d'Andorra, Espanya i França per al Patrimoni Mundial de la Unesco sobre els testimonis materials de la construcció d'Andorra.

En la trobada també han participat l'ambaixadora d'Andorra a França, Eva Descarrega, i l'ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet. Per part de la delegació andorrana també hi ha hagut representants dels membres de la comissió legislativa d'Afers Exteriors del Consell General: Pere López, del grup parlamentari socialdemòcrata; Berna Coma, del grup parlamentari demòcrata; Marc Magallón, grup parlamentari liberal; i Carine Montaner, grup parlamentari de terceravia.