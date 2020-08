Us de mascareta i distància de seguretat durant 14 dies per als alumnes que no vulguin sotmetre's al cribatge

"La prioritat és tornar a l'escola", amb aquesta declaració d'intencions ha començat la roda de premsa d'aquest dimarts, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, qui ha indicat que el cribatge massiu que es realitzarà a la comunitat educativa serà per "garantir l'entrada a les aules amb la màxima normalitat possible". El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, qui també ha participat de la roda de premsa, ha afegit que els resultats del cribatge seran un indicador directe, amb una mostra propera al 15% de la població, "de com està la ciutadania després del retorn de les vacances a llocs amb més virus".



"Hem intentat mantenir el calendari escolar publicat ja fa temps, amb el curs de maternal i primera ensenyança el 9 de setembre. El dia 14 començarien els de segona ensenyança, Formació Professional, i a la Universitat també tenen previst començar el 9 de setembre", ha dit Vilarrubla.



Benazet ha indicat que el cribatge serà voluntari, i que se'n podran estar les persones que hagin passat un PCR els sis dies abans de la prova o els que ja hagin passat la malaltia. El cribatge començarà l'1 de setembre per al personal de l'educació, i s'allargarà fins al 14 de setembre. S'ha organitzat per franges d'edat, en funció de la data d'inici del curs, "perquè tinguin validesa abans de l'entrada a l'escola". Així, es començarà a citar les famílies per ordre alfabètic dels alumnes, es podrà anar amb cotxe o a peu a l'stop lab habilitat a l'aparcament de Prat de la Creu, d'Andorra la Vella, on es faran dues proves a la vegada. Funcionarà de la mateixa manera, amb franges horàries i amb un marge de mitja hora, per a tots els cursos. Aquest dilluns s'ha enviat una carta a les famílies amb la informació pertinent.



Es realitzaran dues proves, un test ràpid, mitjançant extracció de sang capil·lar, i una prova TMA. Tant si són casos positius com negatius se'ls informarà dels resultats amb un marge de 72 hores. Els alumnes que no hagin volgut passat la prova, els primers 14 dies de classe hauran de dur mascareta posada o mantenir la distància de seguretat també dins la seva unitat de convivència a classe.



La voluntat d'aquesta mesura, han insistit els ministres, és "evitar que des del primer dia s'hagi de confinar una classe sencera, perquè si ens hem cribat abans és menys probable que això passi, i que hi hagi una activitat normalitzada, sobretot per als més petits".



"Tindrem algun brot, això ja ho sabem, perquè ho hem vist en països que han començat les classes abans que nosaltres, però si no féssim el cribatge en tindríem molts més", ha conclòs el ministre, per animar la comunitat educativa a sotmetre's a les dues proves. En cas de positiu durant el curs, se seguirà el protocol establert: en el cas dels docents se's aïllarà i se cercarà la cadena de contactes, i en el cas d'un alumne, s'aïllarà tot el seu nucli de convivència escolar, la família propera i els contactes d'activitats extraescolars. A tots ells se'ls farà una TMA.