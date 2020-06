Vela demana pels controls del Govern als centres sociosanitaris en el retorn dels residents

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Susanna Vela, ha tramitat dues preguntes per conèixer quins controls ha fet el Govern abans de la tornada al Cedre i a Salita dels residents que havien estat traslladats a hotels durant l'emergència sanitària, i quin seguiment ha fet l'executiu d'aquestes persones fins a la data.

Segons ha pogut saber el grup parlamentari socialdemòcrata a través de la premsa, dos residents i un sanitari vinculats a Salita han donat positiu a la prova de la Covid-19. D'altra banda, Vela ha explicat que els consellers i les conselleres han estat informats que "la principal preocupació del ministeri de Sanitat era continuar el treball en l'àmbit mèdic i epidemiològic per poder controlar el brot i intentar saber el que havia passat, si havia estat per algun sanitari o per una deficient desinfecció d'algun material".