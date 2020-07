Vives acaba a Ordino les trobades amb els cònsols per conèixer com van viure la pandèmia

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha tancat les visites a les set parròquies per tenir reunions amb els cònsols aquest divendres a Ordino. Així els cònsols major i menor ordinencs, Josep Àngel Mortés i Eva Choy, han rebut al copríncep a les dependències del comú per explicar les diferents accions que han dut a terme durant aquests mesos de la pandèmia i intercanviar impressions. "El motiu principal pel qual ha vingut el copríncep ha estat per agrair la tasca a tots els treballadors del comú", ha comentat Mortés, qui ha explicat que han tractat les diferents ajudes que s'han fet a la gent gran i també el pressupost d'enguany, amb la rebaixa salarial del 15% dels membres del comú i amb l'aportació de 800.000 euros al fons solidari que en principi la setmana vinent faran efectiva.

Després de la reunió, tant el copríncep com el cònsol han volgut destacar la tasca de la gent jove de la parròquia que es van oferir a ajudar a la gent gran per qualsevol necessitat que tinguessin. En aquest sentit, Vives ha indicat que el jovent de la parròquia va fer un molt bon servei per la gent gran, i ha indicat que "és molt bonic que entre les generacions es doni aquesta bona interrelació". A més, durant la trobada, el copríncep ha pogut observar el treball conjunt que des de la majoria comunal es fa amb l'oposició i amb tots els representants del comú. "Per mi és un goig poder veure que el país té les institucions i que aquestes funcionen bé".

En la mateixa línia, després de visitar tots els cònsols, Vives ha subratllat la bona valoració que fan tots de les institucions del país, entre elles, també la de coprincipat, ja que van tots a la una. "Cadascú fa el que ha de fer perquè això és el que provoca que l'engranatge del conjunt de l'estat funcioni bé", ha comentat el copríncep, qui ha afegit que aquesta idea s'ha de transmetre a les generacions més joves i als que acaben d'arribar al país. També ha destacat la labor dels comuns i la seva importància al país perquè és on la ciutadania recorre directament. "En tots els comuns he trobat una molt bona salut de resposta cap a la ciutadania en aquests moments de pandèmia".

D'altra banda, ha subratllat que cada comú ha intentat treballar per resoldre les seves necessitats, ja siguin de la gent gran, del jovent, dels temporers, com és el cas de Canillo, o amb les gestions dels 'stop labs'. Finalment, ha volgut agrair que les esglésies es mantinguessin obertes perquè tothom qui volgués, pogués expressar la seva fe, i ha afegit que en aquests moments és quan s'ha de vetllar pels col·lectius que són vulnerables, com la gent gran, els joves o aquells col·lectius amb malalties o discapacitats, als quals se'ls fa molt més complicat un confinament.