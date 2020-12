Vives apel·la a la solidaritat per sortir de la crisi

En els temps complicats que s'estan vivint arreu del món a causa de la pandèmia de la Covid-19, el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha posat de manifest la solidaritat del país, des de les institucions fins a tota la societat andorrana per fer front a la crisi, i també "la nostra dependència de l'exterior" que ha de servir per reflexionar sobre l'espai que el Principat pot tenir fora de les seves fronteres. El discurs de la recepció de Nadal del copríncep al Bisbat ha estat centrat en la pandèmia i sobre el futur d'Andorra, i ha recordat que el país ha hagut d'aplicar polítiques d'ajuts econòmics i buscar recursos financers de forma complexa perquè el "procés de negociació d'un acord d'associació amb la Unió Europea" encara no s'ha acabat. De fet, ha destacat que s'ha d'aprendre a viure oberts al món, i un clar exemple, ha estat l'acceleració de l'adhesió al Fons Monetari Internacional.

"Fins ara hem viscut molt bé dels visitants i turistes", però alhora "hem de mirar amb il·lusió i curiositat a l'exterior", ha destacat Vives, llençant la reflexió sobre el futur del país i dels joves per les moltes oportunitats per al país, les empreses i per la gent que pot comportar l'obertura a l'exterior. En un discurs centrat en la pandèmia, el copríncep ha demanat continuar sent solidaris i fer sacrificis per sortir "més forts" de la crisi cap a un nou any 2021 "de reconstrucció i de noves esperances". En aquest sentit, Vives també ha agraït als "països amics" que han prestat ajuda al Principat ja sigui amb respiradors, amb personal sanitari o amb les futures vacunes. A banda, també ha tingut un record per les víctimes, familiars i per tots aquells afectats per la malaltia, com també per tothom qui hi fa front.

La recepció, que s'ha celebrat aquest dimecres al migdia al Palau Episcopal de la Seu d'Urgell, i per tal de respectar les distàncies i les mesures de seguretat, ha tingut un nombre limitat de convidats, entre els quals hi ha hagut els representants de les institucions andorranes. Durant el discurs, Vives també ha desitjat una prompta recuperació al copríncep Emmanuel Macron que es troba afectat pel virus i ha volgut fer una pregària en record de l'excopríncep francès, Valéry Giscard d'Estaing, i de l'excap de Govern, Òscar Ribas Reig, morts durant aquest 2020. Finalment, Vives ha fet una crida a l'esperança i ha desitjat un bon Nadal i un millor any 2021, i l'acte s'ha conclòs amb l'actuació musical del violinista de l'ONCA, Elias Porter, qui ha interpretat l'himne del Principat.