Xavier Espot, entre els deu líders més joves escollits democràticament

Amb 39 anys, el cap de Govern, Xavier Espot, és un dels líders mundials més joves escollits democràticament. Nomenat secretari d'Estat d'Interior i Justícia al 2011 i ministre de la mateixa cartera un any després, el 16 de maig va jurar el càrrec de cap de Govern. Al capdavant de Demòcrates, Espot va guanyar les eleccions al Consell General del 7 d'abril.

Així es desprèn de la llista publicada per l'agència France Press , on apareixen dotze mandataris d'arreu del món. El mandatari més jove és l'austríac Sebastian Kurz , de 33 anys i líder de l'ultradretà Partit Popular ( ÖVP ). Kurz va arribar al poder a finals del 2017, però una moció de censura arran d'un escàndol de corrupció va fer que el país visqués unes eleccions anticipades el 29 de novembre. Aquest dimarts ha tornat a jurar el càrrec com a nou canceller federal d'Àustria, aquesta vegada al davant d'una coalició amb el partit ecologista Els Verds.

La segona posició l'ocupa la finlandesa Sanna Marin, que fins al nomenament de Kurz ostentava el títol de primera ministra més jove. La segueixen els mandataris d'Ucraïna, El Salvador, Nova Zelanda o Costa Rica. En desena posició apareix el president de la República francesa i copríncep francès, Emmanuel Macron, al càrrec des del maig del 2017.

En altres règims no democràtics també hi ha líders que no passaven la quarantena en el moment de ser nomenats. És el cas del líder nord-coreà, Kim Jong Un; l'emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, i el rei Jigme Khesar Namgyel Wangchuck de Bhutan.