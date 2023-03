Acció fia la nova mobilitat al transport per cable

Andorra la VellaAcció vol que el país faci un canvi respecte a la mobilitat i que el vehicle privat passi a un segon pla. Així ho ha expressat aquest matí la líder de la formació, Judith Pallarés, que ha fet aquestes declaracions en una de les artèries principals de la capital, Prat de la Creu, i que com no podia ser d'altra manera, estava congestionada de cotxes.

"És evident que en els darrers anys tenim un problema de mobilitat, i que hi ha un excés de trànsit rodat" ha dit la candidata que ha afegit que "s'han d'aplicar fórmules per tal d'aconseguir que no s'agafi tant el cotxe privat. La gratuïtat del transport públic n'és una, però en fan falta més".

En aquest sentit, la cap de llista de la formació turquesa ha posat diverses opcions sobre la taula tals com "impulsar el tramvia des de Sant Julià fins al centre del país, o realitzar estudis sobre la viabilitat de les diferents opcions que hi ha de transport per cable". Pallarés ha recordat el projecte del tren aeri i ha dit que "si s'hagués fet fa 20 anys, ara segurament ja el tindríem amortitzat". La líder ha deixat clar que qualsevol d'aquestes infraestructures s'ha de finançar a llarg termini perquè sigui suportable per a les arques nacionals.

Una altra de les apostes de la formació de Pallarés és el ferrocarril. "Hem de parlar amb els nostres veïns per avançar en aquest projecte, tant des de Catalunya com des de l'Hospitalet" ha dit la dirigent que ha reconegut que "tenim una orografia que no és favorable". Finalment, la cap de llista ha parlat del teletreball i ha apuntat que "estudiar la implantació del teletreball a l'administració pública podria ser una bona mesura per reduir la mobilitat amb vehicles particulars i podria acabar impulsant que les empreses també hi apostessin fermament".