Acció ratifica el seu suport al pacte d'estat per a la negociació de l'acord d'associació

Andorra la VellaL'executiva d'ACCIÓ va reprendre ahir, 31 d'agost, la seva activitat després de la pausa d'estiu. Entre altres punts a l'ordre del dia constava la validació del document del pacte d'estat entre les forces polítiques del país per a la negociació d'un acord d'associació amb la UE.

La ratificació unànime de l'executiva del partit dona resposta a l'alineament clar d'ACCIÓ per obtenir un bon acord que permeti a les empreses i ciutadans d'Andorra accedir al mercat europeu.

Amb relació a les declaracions poc fonamentades fetes pels organismes reguladors de la UE, Judith Pallarés les considera una forma de pressió en un moment final i decisiu de les negociacions: "Ens correspon mantenir la calma i treballar amb el sector de forma realista, sense deixar-nos influenciar per declaracions infundades que de ben segur la comissió no tindrà en compte, bàsicament perquè no són certes. Andorra és molt més complidora amb la normativa global que alguns estats membres de la UE i s'ha de recordar que una norma bàsica de la negociació és que mai se li pot exigir a un país tercer no-membre més que als seus propis estats".

Igualment, Pallarés va informar que en la reunió de seguiment del pacte d'estat marcada pel dia 5 de setembre, prèvia a la visita del Cap de Govern a Brussel·les, aquest serà un dels punts a tractar.