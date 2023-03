Acció vol equiparar els permisos de maternitat i paternitat

C. C. T. (ANA)

Andorra la VellaAcció ha presentat aquest dilluns les propostes en matèria d’igualtat de la formació. La número dos de la llista nacional, Noëlia Souque, ha explicat que volen equiparar els permisos per naixement d’un fill, entre pares i mares, i que sigui intransferible, “perquè no recaigui sobre de les mares, com acostuma a passar. També pensem que els pares s'han d'implicar, que sigui voluntari, que cadascú pugui fer el que vulgui, però que els pares tinguin la possibilitat de fer-ho si ho volen”.

Souque ha destacat que “la igualtat és un tema central per nosaltres, la Judith ho ha demostrat treballant aquests anys al ministeri. La nostra candidatura és molt diversa, això demostra els nostres valors de respecte, tolerància i inclusió, que són temes que portem en el dia a dia i volem impulsar si entrem al Consell General. Per a nosaltres la igualtat no és només tractar de les dones, les dones són molt importants, som moltes dones a la candidatura, però també hi ha els temes de defensar els drets de la comunitat LGTBIQ+, treballar en la Llei de discapacitat universal i defensar els valors de la inclusió. Això és l'essència del que proposem”.

D’altra banda, la formació política també aposta per la formació en igualtat del personal de l’administració, professorat, així com de tots els professionals que tractin directament amb les víctimes de violència de gènere. “Els professionals han de tenir aquest suport de formació per atendre les víctimes”, ha conclòs Souque.