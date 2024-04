"Si adoptem mesures valentes enfadem una part del nostre electorat, o una part dels 'lobbies' econòmics d'aquest país"

Andorra la VellaLa Sessió de preguntes sobre el projecte de llei per al creixement sostenible i el dret de l’habitatge el cap de Govern, Xavier Espot, va respondre al conseller de Concòrdia, Pol Bartolomé, durant la seva primera intervenció i va aprofitar per aprofundir en els principals eixos de la llei i critica les "tergiversacions" d'alguns comunicats i manifestacions dels agents econòmics i socials.

"Aquesta pregunta ens dona l'oportunitat d'esvair alguns dubtes o en tot cas, algunes tergiversacions que hem tingut ocasió de presenciar i d'observar durant aquests darrers dies a través doncs de: certs comunicats, certes declaracions i certes manifestacions", va declarar el cap de Govern,

Espot va reivindicar que aquestes mesures "valentes" busquen arreglar el problema de l'habitatge i que l'interès general ha de prevaldre per sobre dels particulars. Una observació que l'executiu va remarcar la setmana abans en la roda de premsa de la presentació del projecte de llei. A més va apuntar que el fet d'impulsar unes "mesures valentes" ha provocat que es titllí a Govern de "comunista" i pugui tenir un cost electoral.

"Si es fa poc és que un no és sensible a la problemàtica de l'habitatge, si adoptem mesures "valentes" com vostè mateix ens ha concedit llavors enfadem una part del nostre electoral, o una part dels 'lobbies' econòmics d'aquest país i se'ns diu doncs fins i tot que tenim tendències comunistes o bolivarianes", va afegir l'executiu.