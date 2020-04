Com em pot afectar una suspensió temporal del contracte de treball?

Les suspensions temporals del contracte de treball (STCT), una de les novetats que es deriva de la segona llei òmnibus, és un dels aspectes en què ha volgut incidir l'executiu en la roda de premsa d'aquest dilluns al vespre, per tal de fer la pedagogia necessària perquè tothom pugui entendre aquestes mesures. El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha recordat que aquest mes d'abril les empreses han de pagar el salari de manera íntegra, ja que la suspensió del contracte de treball, total o parcial, no serà aplicable fins al mes de maig. Gallardo ha remarcat que les suspensions les podran aplicar empreses legalment establertes al país, que hagin suspès l'activitat o que puguin demostrar una davallada en la xifra de negoci superior al 50% i que no tinguin deutes amb l'administració. Tal com ja havien avançat diumenge, en les rendes més altes la part que haurà d'assumir els treballadors serà més alta que no pas en les rendes més baixes, que són les que es volen "protegir". El Govern assumirà en algun dels casos, com el del salari mínim, un 75% del salari del treballador a més de la part proporcional de la branca general juntament amb la patronal, i el treballador, al seu torn, assumirà el seu percentatge a la branca general.

"Les persones afectades segurament no estaran contentes però demanem un esforç i comprensió", ha manifestat Gallardo, que ha apel·lat a la "corresponsabilitat i la proporcionalitat" d'aquestes mesures. En aquest sentit, ha remarcat que caldrà fer " sacrificis" però ha afegit que la voluntat del Govern amb aquestes mesures és "no deixar ningú enrere". Des de l'executiu s'ha posat en relleu que un cop s'aprovi la llei els assalariats tindran al seu abast un simulador per poder calcular com afectarà la suspensió del contracte en el seu salari final. Per exemple, les persones que rebin el salari mínim el percebran de manera íntegra sense cap rebaixa i una persona que cobri 1.500 euros veurà reduït el salari en un 9%. Tant Jover com Gallardo han recordat que aquestes persones que vegin rebaixades les seves retribucions poden gaudir d'una reducció del lloguer del 20% o la carència de la hipoteca, que es trasllada al final del préstec hipotecari.

Quant a les demandes fetes per la Confederació Empresarial Andorrana ( CEA) que s'estengui el període per recuperar les hores no treballades durant el març i l'abril fins al 30 d'abril del 2021, Gallardo ha manifestat que de moment no s'ha vist necessari i que per tant el termini és a finals d'aquest any. I quant a les reunions que des del ministeri de Funció Pública s'ha mantingut aquest dilluns amb els sindicats, els dos ministres han manifestat que del que es tracta és d'optimitzar recursos a l'administració pública i que els esforços que es demana als funcionaris no tenen per què passar per una reducció salarial. Han recordat en aquest sentit, que els càrrecs públics veuran reduïda la retribució d'acord amb una llei que es treballarà a partir d'ara.