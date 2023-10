Alcobé, cap de llista de DA a Canillo

CanilloJordi Alcobé serà el cap de llista dels demòcrates a Canillo. L’exministre havia demanat una setmana per decidir si acceptava la proposta dels comitè canillenc per liderar la candidatura. Alcobé, segons fonts properes al partit, ha acabat donant el vistiplau després d’uns dies en què van començar a posar-se altres noms damunt de la taula perquè l’exministre no s’acabava de decidir.

Alcobé substituirà Francesc Camp, l’actual cònsol, després que decidís no optar a la reelecció per temes personals. A hores d’ara no se sap encara qui serà l’aspirant a cònsol menor. Els demòcrates són els grans favorits per a guanyar els comicis i a hores d’ara ni tan sols està clar si hi haurà una llista alternativa.