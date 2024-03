Andorra té el cinquè parlament amb major presència de dones del món

Andorra la VellaUn rànquing calculat des de les Nacions Unides situa el Consell General com al cinquè amb major presència de dones a tot el món en l'actualitat, amb un 50%. Només països com Ruanda, Cuba, Nicaragua i Mèxic es troben per davant del Principat.

El gràfic interactiu permet consultar com ha evolucionat la situació des del 1999 i cada cinc anys. Durant el 2014 Andorra va arribar a situar-se en segona posició amb el mateix percentatge que en l'actualitat, un 50%.

El cap de Govern Xavier Espot s'ha mostrat satisfet amb la dada i ha volgut compartir-la en les seves xarxes socials.