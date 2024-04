Andorra Endavant conversarà amb altres grups per valorar la moció de censura a Espot

Andorra la VellaLa consellera d'Andorra Endavant Carine Montaner ha reconegut estar mantenint converses amb altres grups per forçar el cap de Govern a sotmetre's a una qüestió de confiança al Consell General. La bateria de mesures anunciades per Govern en matèria d'habitatge han resultat indignants per a la formació de Montaner, que exigeix explicacions a Espot.

En cas que el cap de Govern no doni la cara, des d'Andorra Endavant han assegurat que no descarten buscar suport en altres grups de la cambra per sotmetre Espot a una moció de censura.