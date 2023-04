Andorra Endavant no recolzarà la demanda per impugnar les eleccions

Andorra la VellaCarine Montaner, la líder d’Andorra Endavant, ha informat als Matins de la Nacional que la seva formación presentarà una proposta per canviar el procediment del vot judicial perquè “xoca una mica”, ha dit fent referencia a les capses emprades per traslladar el vot judicial. Sobre la demanda per impugnar les eleccions del passat 2 d’abril presentada per l’advocat Emili Campos també s’ha pronunciat i ha assegurat que no se sumarà a la demanda, tot i que ha rebut l’oferiment. A més, també ha aclarit que Andorra Endavant no donarà suport a la investidura de Xavier Espot.