Andorra ha implementat vuit de tretze recomanacions del grup d'estats contra la corrupció

Andorra la VellaEl grup d’estats contra la corrupció (Greco) del Consell d’Europa ha fet públic aquest dimecres les conclusions corresponents a la quarta avaluació d’Andorra, la que fa referència a la prevenció de la corrupció de parlamentaris, jutges i fiscals. Aquest informe avalua les mesures que han estat adoptades per Andorra per implementar les recomanacions que es va fer en un primer informe d’aquesta quarta avaluació. Des del Greco es conclou que Andorra ha implementat de manera satisfactòria vuit de les tretze recomanacions que es van fer en l’avaluació anterior i remarquen que encara en queda una per implementar que és la que fa referència a la composició del Consell Superior de la Justícia. En aquest cas, es recomanava que es modifiqués aquesta composició de tal manera que hi hagi una representació “adequada” dels jutges i fiscals escollits pels seus companys. En aquest sentit, les autoritats andorranes han informat el Greco que calen modificacions constitucionals per dur complir amb aquesta recomanació i des del grup d’experts es constata, novament, que aquesta recomanació encara no s’aplica.

Des del Greco celebren que s’hagin fet avenços en determinats aspectes com ara pel que fa a la prevenció de la corrupció dels parlamentaris. Així es fa notar que hi hagi un codi de conducta que introdueix l’obligació de declarar els conflictes d’interessos i també es remarca que es facin declaracions de béns, tot i que no siguin públiques i no siguin extensibles a tots els membres de la llar del parlamentari. També es fa notar que s’hagin introduït “mesures per millorar la transparència del procés legislatiu” amb la inclusió, fins i tot, d’una plataforma de participació cívica en línia.

Pel que fa al cas de jutges i fiscals, des del Greco se subratlla que la modificació de la llei de la justícia prevegi la renovació automàtica del mandat de magistrats excepte en cas de qüestions disciplinàries. També es remarca que s’hagi establert una formació en ètica i integritat i que s’estigui considerant desenvolupar un sistema d’assessorament confidencial en qüestions ètiques.

Malgrat els avenços, des del Greco s’assenyala que hi ha quatre de les recomanacions que es considera que estan només parcialment acomplertes. Així, i en el cas del codi de conducta dels parlamentaris, fan notar que no s’acompanya, en aquest moment, de comentaris explicatius o exemples concrets dissenyats per facilitar-ne la implementació i anima les autoritats a incloure material addicional d’aquest tipus. Així mateix, constata que encara no s’han nomenat les persones competents per emetre opinions confidencials externes; per tant, creu que el sistema encara no està operatiu. En aquestes circumstàncies, destaquen que no es pot considerar que la recomanació s’hagi implementat totalment.

Pel que fa a l’obligació que els parlamentaris declarin els seus béns, se celebra que s’estigui aplicant de manera efectiva, però lamenten que “no s’ha avançat en la divulgació d’aquestes declaracions ni en la possibilitat d’estendre el sistema als cònjuges i familiars dependents”. Tot i que afegeixen que entenen les característiques específiques vinculades a la dimensió del país i la proximitat dels vincles entre els seus ciutadans, el Greco reitera que la transparència de les activitats dels representants electes és “un factor important per prevenir els riscos de corrupció amb relació als conflictes d’interessos. Això implica la publicació de les seves declaracions patrimonials, així com les declaracions (no necessàriament públiques) del patrimoni dels membres de la seva llar. Això és encara més rellevant a Andorra perquè la majoria dels parlamentaris treballen a temps parcial”. Per tant, creu que aquesta recomanació també està acomplerta parcialment.

Pel que fa als jutges, també creuen que només s’ha acomplert parcialment la recomanació que té a veure amb la formació en ètica i integritat. En aquest cas troben a faltar assessorament confidencial sobre temes relacionats amb ètica i integritat en un àmbit institucional.

I també es considera parcialment acomplerta la formació periòdica sobre temes relacionats amb l’ètica i la integritat als fiscals i que la possibilitat que els fiscals obtinguin assessorament confidencial sobre aquests temes sigui permanent i estigui institucionalitzat. El Greco assenyala que no s’han pres noves mesures per situar de manera permanent i institucionalment la possibilitat que els fiscals aconsegueixin assessorament confidencial sobre temes relacionats amb l’ètica i la integritat. Per tant, “no pot considerar que la segona part de la recomanació s’hagi implementat”, conclouen.