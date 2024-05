Andorra reitera el 'no' al reconeixement de Palestina com a Estat

Andorra la VellaGovern va anunciar el dimecres passat que no reconeixeria a Palestina com a estat i aquest dimecres ha refermat la seva postura. Andorra, en canvi, sí que reconeix l'estat palestí com a membre de les Nacions Unides, tal com va anunciar la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor.

Des de l'executiu apunten que aquest reconeixement parcial és significatiu, ja que implica que tots els actors implicats en el conflicte a Gaza tenen un espai en un fòrum multilateral.

Aquest dimarts Espanya va reconèixer formalment l'estat de Palestina de forma conjunta amb Irlanda i Noruega. Pedro Sánchez, president del govern espanyol, va assegurar que el reconeixement "no només es tracta d'una qüestió de justícia històrica, sinó que també és una necessitat si entre tots volem assolir la pau".