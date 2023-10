Anna Garcia, favorita per liderar la llista demòcrata d'Escaldes

Andorra la VellaEl comitè local de Demòcrates es reunirà aquest dijous per a decidir com es configurarà la llista que presentarà el partit a la parròquia d'Escaldes-Engordany. Tal com informa RTVA, l'actual cap de Cultura escaldenca, Anna Garcia, apunta a ser la cap de llista. El que encara estaria més obert qui l'acompanyarà, amb l'actual conseller comunal Jordi Vilanova com a possibilitat. Una llista que en qualsevol cas es discutirà i tancarà durant el comitè.