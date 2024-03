Aplicació asimètrica de la lliure circulació de persones amb l'acord d'associació

Andorra la VellaLa lliure circulació de persones s’aplicarà de manera asimètrica en l’Acord d’Associació entre Andorra i la Unió Europea. Els andorrans podran treballar i residir en qualsevol país de la UE en les mateixes condicions que la resta de ciutadans europeus. Per contra, s’ha acordat una adaptació específica perquè Andorra mantingui el control dels fluxos migratoris de residents nacionals europeus.

El text fet públic per Govern sobre l’acord recull que “es manté un sistema d’immigració basat en tres quotes (diferent de l’actual), que seran les següents: treballadors, econòmicament actius, passius i temporers (menys de 12 mesos). El nombre de permisos anyal augmentarà en xifres similars a les actuals”.

L’acord “manté un procediment de verificació dels antecedents penals”. Tots els extracomunitaris hauran de presentar els antecedents. Els comunitaris quedaran dividits en dos blocs, encara que tots hauran de presentar una declaració jurada d’antecedents. En el primer bloc hi haurà els aspirants a residents que vinguin a desenvolupar professions vinculades a la salut, l’educació, els serveis financers, advocats, guàrdies de seguretat o tot treballador que pugui tenir relació amb blanqueig de capitals, seguretat o salut. En aquest cas, tots hauran de passar un control d’antecedents penals.

La resta de professions considerades no sensibles requeriran la declaració jurada dels penals i hi haurà un control aleatori. No es farà la comprovació a tots, encara que és Andorra qui decidirà a qui se li fa i a qui no. Qualsevol element de sospita farà que s’investiguin els penals declarats. El percentatge de comprovacions de penal també dependrà del Principat, però no pot ser sistemàtic o per defecte.

El nou sistema es posaria en marxa "dos anys després de l'entrada en vigor de l'Acord d'associació i totes dues parts revisaran aquesta solució cada deu anys (serà necessari l'acord de totes dues parts per a una modificació). Finalment, s'inclou en l'Acord una declaració que estableix que caldrà tenir en compte l'impacte real que un comportament perillós pugui tenir a Andorra, d'acord amb la seva particularitat geogràfica, demogràfica i social i d'acord amb la jurisprudència dels tribunals andorrans". Això significa que el model podrà ser canviat si es constata que està suposant un empitjorament dels nivells de seguretat al país.