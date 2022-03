Aportació de 20.000 euros al Comitè Internacional de la Creu Roja d'ajuda a Ucraïna

Andorra la VellaDesprés que el Govern hagi aprovat un projecte de llei d'aplicació de les sancions internacionals a Rússia, també farà una contribució econòmica voluntària de 20.000 euros al Comitè Internacional de la Creu Roja per ajudar a les persones que estan patint el conflicte bèl·lic. En l'actualitat, el comitè disposa de 615 persones treballant a Ucraïna, i aquesta contribució se suma a les iniciatives de particulars i de col·lectius del país com Unicef i la Creu Roja Andorrana.

D'altra banda, i davant la possibilitat d'acollir refugiats procedents del conflicte d'Ucraïna, el ministre portaveu, Eric Jover, ha comentat que la normativa andorrana no és com la dels altres països, però sí que ha manifestat que tenen mesures d'acollida temporal. En aquest sentit, ha avançat que el Govern ha de crear una comissió interministerial per analitzar el marc legal andorrà i poder veure si el paraigua normatiu és suficient per autoritzar l'acollida de refugiats o no. D'altra banda, Jover també ha recordat que, tot i així, els ciutadans d'Ucraïna, poden estar al Principat fins a tres mesos amb el visat turístic.

Finalment, i respecte al projecte de llei per aplicar sancions a Rússia, des de l'executiu s'ha manifestat que cal fer una anàlisi, però s'ha volgut deixar clar que es tracta més d'un senyal polític "que no pas la sospita que hi hagin actius que realment s'hagin de bloquejar al país", ha comentat Jover. Aquest projecte de llei es votarà aquest dijous al Consell General, i des del Govern s'aniran preparant els diferents decrets d'aplicació de sancions per poder-les aplicar tan bon punt la llei estigui aprovada.