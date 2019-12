L’executiu aprofitarà la Secretaria Pro Tempore per llimar asprors entre els països iberoamericans

Des de l'assoliment de la Secretaria Pro Tempore de la Conferència Iberoamericana per part del Govern, Andorra presideix "l'únic espai iberoamericà on es retroben tots els països amb la idea de diàleg i consens". Així ho ha definit el cap de Govern, Xavier Espot, matisant que "no ens correspon fer de mediadors", però si "fer gestions", en actes públics o "d'una forma discreta o informal". Tot això amb l'objectiu que les relacions entre els països iberoamericans "siguin el més fluides, franques i cordials possibles".

Espot ha explicat als periodistes en el tradicional esmorzar amb els mitjans de comunicació que el conjunt de l'executiu té presents els conflictes que s'estan desenvolupant al sud del continent americà, no només "perquè tenim aquest rol", sinó perquè aquestes problemàtiques "impacten en la cimera iberoamericana i les reunions ministerials que es duen a terme". El cap de Govern, junt amb la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, van poder parlar amb tots els presidents i ministres d'Afers Exteriors iberoamericans, i en aquestes trobades es van tractar els conflictes als quals s'enfronten els diferents territoris, tant amb altres països com de manera interna.

Espot ha considerat que, tot i que "som un país petit i no tenim tradició de diplomàcia internacional", Andorra té "una tradició de pau i concòrdia des de fa set segles". Per això, i perquè el Principat ha estat un lloc on "la gent ha trobat refugi amb independència de les ideologies polítiques", creu que "el nostre ADN pot ser útil en determinades situacions que s'estan vivint a Iberoamèrica".