Aprovat el nou Pla d'Estadística pel període 2022-2025

Andorra la VellaEl Pla d'Estadística 2018-2021 ha estat "una eina fonamental per a sistematitzar les activitats d'estadística del Principat", especialment en un context en què ha estat necessari disposar d'estadístiques oficials tant a nivell intern com a escala internacional, i també per tal de tenir xifres actuals i de qualitat, així com recursos que contribueixin a una reducció de la càrrega administrativa. Aquest dijous, el Consell General ha aprovat per assentiment el Pla d'Estadística 2022-2025, un projecte de llei que, tal com ha manifestat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, vol consolidar i completar els treballs del primer pla posant l'accent en la reducció dels costos de la producció de dades, en l'augment de la freqüència de publicació i en l'increment de les temàtiques tractades.

De fet, el nou document focalitza els esforços sobre quatre pilars bàsics: el desenvolupament de les estadístiques macroeconòmiques i empresarials; la creació del registre d'uns fitxers administratius per tal d'inventariar tota la informació disponible a l'administració andorrana; la revisió profunda de procediments i metodologia arran de recomanacions internacionals, i la potenciació i coordinació dels òrgans del sistema estadístic per tal d'evitar la duplicitat dels treballs. En definitiva, segons ha apuntat Gallardo, es tracta d'una "aposta per la qualitat i la representativitat" que, durant el torn de votació, ha comptat amb el suport de tota la cambra.

Tot i això, el conseller general del grup parlamentari de Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Joan Carles Camp, ha lamentat que, tot i incorporar noves temàtiques, el pla segueix sense incloure estadístiques relacionades amb aspectes com les segones residències, l'obra pública o els compromisos concrets amb persones que treballen a l'administració. També ha criticat que l'anterior pla no ha complert tots els objectius fixats, malgrat que Gallardo ha exposat que s'ha arribat a assolir fins al 90% de les finalitats marcades inicialment.

Per contra, el conseller del grup parlamentari socialdemòcrata, Roger Padreny, ha posat en relleu que el nou pla estadístic 2022-2025 millorarà substancialment el període de difusió d'estadístiques reduint-lo a la meitat, de manera que d'ara endavant "tindrem informació amb més periodicitat, més actual i més harmonitzada".