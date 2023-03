Astrié pren possessió del càrrec de cònsol major amb "satisfacció, honor i responsabilitat"

Andorra la VellaAmb "satisfacció, honor i responsabilitat" ha pres possessió del càrrec de cònsol major d'Andorra la Vella David Astrié. D'aquesta manera pren el relleu de Conxita Marsol, que va deixar el comú el passat 13 de febrer per concórrer a les properes eleccions generals. Cal recordar que juntament amb Marsol van deixar el comú Alain Cabanes i Meritxell López, amb la qual cosa a banda de l'elecció d'Astrié també s'han hagut de fer altres canvis que s'han materialitzat en la sessió de consell de comú celebrada aquest dimecres. Així, Miquel Canturri assumeix el càrrec de cònsol menor i entren com a consellers Judit Ruiz que esdevé consellera de Joventut; Adrià Espineta, conseller de Projectes Participatius, i Marta Pons, consellera de Finances.

En el seu discurs després de prometre el càrrec Astrié ha destacat que quan era petit no hagués imaginat mai poder "acabar en aquesta casa" i ha tingut també paraules d'agraïment per la seva antecessora de la qual ha manifestat haver après molt. Astrié ha manifestat que agafa el càrrec "amb moltes ganes" i ha defensat que al llarg d'aquest temps al comú s'ha "impregnat del funcionament" i que coneix "bastant bé els dossiers" amb la qual cosa creu que era el relleu normal. Ha destacat que la línia serà continuista i que els objectius continuaran sent "generar riquesa, dinamitzar l'economia i promoure projectes de cohesió social" que han estat "els eixos" del treball que ha dut a terme fins ara la majoria. Quant a la seva carrera política, és a dir, què pot passar després del desembre, ha eludit pronunciar-se i ha destacat que ara està "focalitzat i centrat a acabar el mandat" i els projectes endegats així com iniciar-ne de nous i ha remarcat que al desembre ja es veurà "què passarà". Ha afegit que pel mig hi ha una contesa electoral i caldrà també avaluar-ne els resultats.

Els diferents càrrecs escollits aquest dimecres han comptat amb el suport de tots els consellers a excepció del cònsol menor, una elecció en la qual el conseller Sergi González s'ha abstingut, ja que ha destacat que ha tingut "discrepàncies" amb ell durant aquests anys i, per tant, creia que no és "la persona adient per a aquest càrrec", de totes maneres ha defensat que era una decisió "personal de Sergi González" motiu pel qual no s'havia pactat el vot amb les seves companyes, que han donat suport a Canturri.

El que sí que demanen unànimement l'oposició és que hi hagi un canvi en les maneres de fer de la majoria. Així, Dolors Carmona ha destacat que el que s'ha produït és "continuïtat no un canvi" i ha remarcat que "esperem i desitgem que es produeixi un canvi en les maneres de fer i que el comú sigui més obert". Així, ha reclamat que se'ls escolti i que se'ls faci participar en els projectes importants. De moment, ha dit, en els recents esdeveniments que s'han donat a la parròquia han estat informats, però demanen "més antelació" i poder "seure a una taula" quan el tema ho requereix.

Sobre aquesta qüestió, Astrié ha destacat que tant en el cas del desallotjament com el tancament del viaducte de Doctor Vilanova l'oposició ha estat informada i ha defensat que la comunicació "és fluida" i el que fa falta és "trobar els mecanismes" perquè la comunicació "s'instauri de manera perenne" i es trobi "un mètode de treball que convingui a tots".

Els nous juraments han comportat canvis en la composició de les conselleries. Així doncs, Astrié passa a assumir Planificació Urbanística i Esports a més de mantenir la conselleria de Serveis Públics; mentre que Canturri segueix al capdavant de Cultura i incorpora l'àrea de comerç a la conselleria de Promoció Turística. El nou cònsol menor és, doncs, el conseller delegat de Cultura i de Promoció Turística i Comercial. A més, Gerard Estrella, conseller de Sostenibilitat i Innovació, passa a ser conseller major; i Meritxell Pujol, consellera de Social, passa a ser consellera menor. Gerard Menardia, al capdavant de la conselleria d'Aparcaments i de Patrimoni Natural, incorpora també el departament de Circulació. Letícia Teixeira manté les conselleries de Tràmits, Tributs Deutors i de Recursos Humans.