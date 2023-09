Aval del Consell General a la moratòria en la inversió en immobles

Andorra la VellaAval, tot i que amb matisos, a la moratòria en la inversió estrangera en immobles mentre s'implementa una taxa que gravi aquestes inversions. Així, tots els grups parlamentaris (a excepció d'Andorra Endavant que ha defensat el vot en contra perquè no ho duien al programa electoral i es deuen al que els electors han avalat, ha defensat la presidenta del grup, Carine Montaner) han donat suport a aquesta suspensió temporal tot i que alguns, especialment el conseller general no adscrit Víctor Pintos, han expressat algunes crítiques. Així, el conseller liberal s'ha mostrat molt crític amb la mesura, que ha qualificat de precipitada, "poc meditada, oportunista, electoralista i intervencionista". En aquest sentit, ha reclamat mesures "quirúrgiques" que no tractin tota la inversió estrangera per igual, ja que ha defensat que no tota és especulativa.

Des del grup parlamentari de Concòrdia el conseller Pol Bartolomé ha destacat que cal "protegir el dret a l'habitatge contra l'especulació" i ha destacat que celebren l'adopció de la moratòria i de la taxa sense "matisos ni mitges tintes". Des de Concòrdia defensen que cal la modificació de la llei d'inversió estrangera perquè hi hagi una obertura gradual i per sectors a la inversió perquè aquesta sigui de més valor afegit. "L'immobiliari ha d'estar significativament restringit", ha reivindicat, i ha defensat un impost per a tota la inversió, no només la immobiliària. Quant a la modificació de la llei, ha avançat que entraran aviat una proposició de llei i que defensaran un límit als pisos o apartaments i metres quadrats en parcel·les que podran adquirir els inversors estrangers i també una quota per a un topall als immobles adquirits per la inversió estrangera. I ha remarcat que els canvis anunciats no són sinó primers passos en un "llarg camí" perquè la inversió estrangera sigui realment un complement a l'economia del país.

Al seu torn, Montaner ha destacat que els va sorprendre la proposta demòcrata ja que "no ho portaven al seu programa electoral" i ha subratllat que no tota la inversió estrangera és especulativa. Ha celebrat que s'hagi inclòs la seva proposta que es respectin les operacions en les quals ja hi ha una paga i senyal i ha lamentat que Andorra pateixi "una bulímia de la construcció" i hi hagi "formigó per tot arreu". En aquest sentit, ha recordat els més de 800.000 metres quadrats visats l'any passat. Davant aquesta situació, Montaner ha destacat que cal "una reflexió" per veure quin model de país es vol.

Des del grup parlamentari socialdemòcrata Pere Baró ha destacat que no comparteixen "les formes" ja que creuen que caldria aquesta moratòria fins que no hi hagi una nova llei "debatuda i consensuada" i que "pensi en el llarg termini". Baró ha reivindicat la proposta socialdemòcrata d'un pacte d'estat per "tractar un problema greu" com és el de l'habitatge. També ha lamentat que hi hagi mesures que s'han pres, com "la falsa moratòria" vigen,t que no han donat fruits. "Volem mesures valentes" fins que no hi hagi una nova llei. "Hem mort d'èxit" ha conclòs.

Al seu torn, el president del grup parlamentari demòcrata, Jordi Jordana, ha reconegut que la inversió estrangera no ha tingut en alguns casos "els resultats desitjats" per a la diversificació i ha destacat que el fet que s'hagi focalitzat en immobles ha afegit més "tensió" al mercat.

Des de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, ha destacat que "Andorra s'ha posat de moda" la qual cosa ha fet créixer la inversió en immobles per part d'estrangers i ha admès que cal "rellegir" la llei.

Les dades

En els darrers deu anys s'han declarat 4.718 transaccions en immobles derivats de la inversió estrangera, que suposen un import declarat de 1.240.636.463 euros, tal com consta en la memòria de la llei i com ha subratllat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol. La ministra ha incidit, com ho va fer quan el text va ser presentat, que ara es tracta de fer un "pas més que passa perquè la capacitat econòmica reverteixi en l'Estat" amb la creació d'un tribut. En aquest sentit, ha manifestat que cal "reenfocar" la inversió estrangera en immobiliari i ha remarcat que aquesta sigui "d'alt valor afegit" i acabi "revertint" en l'economia del país. Ha incidit en el fet que calia aquesta moratòria per "evitar l'efecte crida" i ha emfasitzat que estarà molt "acotada en el temps". Novament, ha remarcat la "mà estesa" als grups per poder treballar la modificació de la llei d'inversió estrangera per definir aquesta taxa.