‘Avancem’ promourà l’educador al carrer per a adolescents

Encamp'Avancem' (PS+Independents) promourà la figura dels educadors al carrer per orientar i acompanyar els adolescents, que es podran trobar en localitzacions com el Punt d’Informació jove d’Encamp per a qualsevol dubte o consell que necessitin.

Aquesta és una de les propostes que la candidatura socialdemòcrata porta en el seu programa electoral per a fomentar polítiques en matèria de joventut. En aquest sentit, Clàudia Cunill, candidata número 5 de la llista, ha subratllat que actualment el jovent té molta manca d’oportunitats i “s’ha de buscar la vida i ja no és com abans. Sembla que tot està més a l’abast perquè hi ha Internet, però a la vegada tenim menys oportunitats”.

'Avancem' també aposta per oferir al col·lectiu espais de participació en qüestions que afecten la parròquia per tal de recollir les seves propostes i dur-les a terme, promoure pistes esportives com 'skate parks' i altres instal·lacions per a la gent jove, així com obsequiar amb premis els millors estudiants de la parròquia.