Baró critica a Govern pel canvi de postura sobre la vinyeta turística proposada pel PS el 2022

Andorra la VellaEl líder del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha estat molt crític amb Govern per haver presentat la proposta d'una vinyeta (taxa) que s'aplicaria als vehicles dels turistes que no facin nit a Andorra. També als autobusos de línies internacionals. Això significarà que s'ha d'abonar una quantitat que dóna dret a circular per la xarxa viària del país. No s'ha especificat res més de la proposta que, segons va explicar el ministre de turisme Jordi Torres, està en estudi.

Baró ha estat crític amb el fet que el juny del 2022 els socialdemòcrates van fer la proposta d'introduir la vinyeta per als cotxes dels visitants. Els demòcrates la van rebutjar. Menys de dos anys després, en canvi, és el govern demòcrata qui ho proposa. Per a Baró "de nou fent tard" el que demostra el "DA style".

Al gener, en una taula de Mobilitat es va consensuar que una de les millors opcions per a limitar el nombre de vehicles i rebre ingressos extra era la instauració d’una vinyeta per entrar al país. Similar a la de Suïssa, Eslovènia o Àustria. Els turistes que no facin nit al país i que vinguin en cotxe a Andorra haurien de pagar una quantitat. No s'ha especificat el model. En els països citats, és com una mena de peatge, però no cada vegada que hi accedeix, sinó un cop l’any. Durant 12 mesos pot circular tantes vegades com vulgui. A Andorra, entenent que els que facin nit no la pagaran no està clar si serà anual o cada cop que s'entri.