Bartumeu i Astrié valoren la coalició per confrontar la llista de PS i Concòrdia a la capital

Andorra la VellaLa confecció de llistes està donant girs inesperats per les complicades equacions a tres bandes dels partits que inicialment havien de formar el 'bloc progressista' contra els demòcrates. La unió de Concòrdia, PS i SDP s'ha convertit en pràcticament impossible perquè tant els líders de Concòrdia com la seva 'mentora' Rosa Gili no volen pactar de cap forma amb Jaume Bartumeu i SDP.

El partit de Bartumeu ha quedat de cop i volta fora de la partida quan esperava reeditar l'aliança amb els socialdemòcrates. Andorra la Vella és el feu d'SDP, tot i que a hores d'ara segons les fonts consultades, és difícil saber quants vots 'reals' por aportar la formació. Bartumeu es va reunir amb el cònsol major i aspirant a la reelecció David Astrié davant el missatge de no ser benvingut a la coalició de Concòrdia i PS a la capital. SDP aposta per integrar-se en una aliança amb demòcrates i alguna altra força com podria ser liberals i reeditar la coalició que va véncer al 2019.

SDP aposta també per formar part de la candidatura d'Unió Laurediana i Demòcrates a Sant Julià. Concòrdia, a través de Desperta Laurèdia, se sent amb forces en el seu feu per lluitar en solitari amb Cerni Cairat al capdavant. Josep Roig, el nou líder d'SDP, aposta perquè el partit no quedi fora de la contesa electoral i pugui situar algun nom a la llista.

El posicionament de Gili i membres del seu comú o els Cernis ha estat definitiu. El PS ha prioritzat el pacte amb Concòrdia per davant d'SDP i això ha provocat el gir i les aproximacions de Bartumeu i Roig als demòcrates.