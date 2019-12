Els beneficis d'Avatel s'utilitzaran per alimentar el fons publicoprivat de l'habitatge

La junta d'accionistes d'Andorra Telecom, conformada per membres del Govern, ha decidit traslladar al consell d'administració de la parapública la voluntat d'emprar una part o la totalitat dels 16 milions d'euros obtinguts per la venda d'accions d'Avatel a l'alimentació del fons publicoprivat per a l'habitatge. Un fons que penja de la llei de creació de l'Institut Nacional de l'Habitatge, que està previst que entri a tràmit parlamentari durant el primer trimestre del 2020. Així ho ha anunciat aquest dimecres el ministre portaveu, Eric Jover, tot indicant que l'objectiu d'aquesta mesura és "aportar habitatge de lloguer a preu raonable" que provoqui "un impacte sobre el preu mitjà" de les llars.

La creació d'aquest fons permetrà a l'executiu donar nova oferta d'habitatge de lloguer "per lluitar contra aquesta problemàtica d'encariment que hi ha al país" i, a més, també s'emprarà per a la rehabilitació de llars "que actualment, i per les seves condicions, no poden estar al mercat". Així doncs, des del Govern es considera que Andorra Telecom "pot ser un bon actor per ajudar a capitalitzar aquest fons i fer que, des del primer dia, pugui estar operatiu i contribueixi a rebaixar la pressió associada a aquesta problemàtica". Jover no ha especificat l'import exacte que es destinarà a aquesta mesura, ja que anirà "en funció de com es vagi desenvolupant aquest propi fons" i, segons les necessitats, "tenir la capacitat d'aportar-hi els diners que estiguin requerits".

El ministre portaveu també ha donat detalls de quin serà el seu funcionament, tot i que està subjecte a modificacions. Així doncs, "hauria d'estar participat per entitats públiques", i és per aquest motiu que "es demana la col·laboració als comuns per poder aportar, o bé terrenys per construir obra nova o bé edificis que es poden rehabilitar", ha explicat. Tanmateix, també s'obrirà la porta a privats que disposin d'edificis que no estan condicionats per entrar a viure i que demanin unes despeses de rehabilitació a les quals els propietaris no en poden fer front, ja que, al cap d'uns anys, "aquest actiu podria retornar al propietari".

Per finalitzar, Jover ha manifestat que l'element base d'aquesta mesura són els Organismes d'Inversió Col·lectiva (OIC) actuals, ja que la legislació vigent "preveu que hi puguin haver OIC immobiliaris", que serveixin per modificar algunes diferències de la llei com poden ser les exempcions o els terminis de liquiditat.