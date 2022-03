Bonell defensa al Consell d'Europa l’abastiment d'ajuda humanitària a la població que està a Ucraïna i als refugiats

Andorra la VellaLa presidenta suplent del grup parlamentari demòcrata, Mònica Bonell, ha participat aquest dilluns i dimarts al plenari extraordinari de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (APCE), per avaluar les conseqüències de l'atac bèl·lic de Rússia a Ucraïna i per continuar expressant el posicionament ferm a favor de la resolució pacífica del conflicte. La sessió ha comptat amb intervencions de la secretària general del Consell d'Europa, Marija Pejčinović Burić, del president de l'APCE, Tiny Kox, i del primer ministre d'Ucraïna, Denys Shmyhal, entre d'altres. En un segon estadi del plenari han intervingut parlamentaris i parlamentàries membres del Consell d'Europa, i ha estat en aquest context que Bonell ha apel·lat, "precisament a la casa dels drets humans, a actuar perquè tothom rebi l'ajuda necessària a Ucraïna. Però també que l'ajuda arribi a la resta de països fronterers que han quedat afectats per aquesta guerra i reben diàriament a milers de refugiats".

Bonell també ha tingut unes paraules per la població russa "que res té a veure amb el conflicte, i a la qual també se li estan violant els seus drets". "Ells tampoc mereixen quedar-se a l'oblit", ha afegit. La intervenció de Bonell ha finalitzat amb la petició a Rússia perquè "respecti la integritat territorial d'Ucraïna dins les seves fronteres internacionalment reconegudes". També ha tingut unes paraules per als països que estan intermediant perquè, "a través del diàleg i la diplomàcia, aquest malson finalitzi aviat pel bé de tothom".

Al final de la jornada, l'APCE votarà i adoptarà una proposta de resolució perquè Rússia abandoni el Consell d'Europa, la qual adreçarà al Comitè de Ministres de l'organisme. També durant el decurs del debat, Rússia ha fet oficial que marxa del Consell d'Europa.