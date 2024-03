Cairat no comparteix l'oposició incondicional de Concòrdia a l'Acord d'Associació

Andorra la VellaL'Acord d'Associació ha esdevingut el pal de paller de la crisi entre Concòrdia i Desperta Laurèdia que va més enllà d'haver forçat al conseller lauredià Pol Bartolomé a deixar la comissió d'Afers Exteriors per posar Núria Segués. La consellera sí segueix la línia de Concòrdia del rebuig incondicional a l'Acord a diferència de Bartolomé que considera que és un bon acord per Andorra.

L'oposició frontal a l'Acord de Cerni Escalé i el nucli dur de Concòrdia al text no és compartida per Desperta Laurèdia. Escalé, en diferents declaracions entre les quals es troba una entrevista a Avui serà un bon dia d'RNA, havia manifestat que no és ni favorable ni contrari al text negociat per Govern. Ha deixat clar que fins que no llegeixi íntegrament l'Acord no es posicionarà.

El nucli dur de Concòrdia no accepta ni el posicionament de Bartolomé ni el de Cairat ja que, segons fonts del Consell General, considera que no serà possible una oposició creïble a l'Acord si una part important de la formació discrepa públicament del rebuig. Les fonts van indicar que el nucli dur insta a què les diferències es discuteixin internament.

Cal recordar que Sant Julià és el feu més important de Concòrdia ja que no només va ser l'única parròquia on van guanyar la territorial a les generals sinó l'únic on, anant sols, van vèncer a les comunals. Desperta Laurèdia, a més, és l'embrió del qual va acabar naixent la formació i on disposa de més militants.