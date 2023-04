Cairat pot ser el gran favorit a les comunals si Majoral no pacta amb DA

Sant Julià de LòriaEl resultat de les eleccions generals a Sant Julià ha sacsejat el panorama polític lauredià i ha posat Unió Laurediana en una situació extrema per a les comunals. Concòrdia s'ha emportat una bona part dels seus votants, fet gairebé impensable fa un parell de mesos, i la resta ha anat majoritàriament a Carine Montaner. Amb el 40% dels vots a la territorial, la candidatura de Cerni Cairat per als propers comicis locals s'ha convertit en la gran favorita.

Fonts properes al cas, han comentat que Josep Majoral, situat en la part moderada d'Unió Laurediana, és conscient que difícilment Concòrdia perdrà pistonada en set mesos. Cairat, a més, és un bon candidat i les matemàtiques estan amb ell. Sembla que, com a mínim, hi haurà quatre llistes a les eleccions i hi podrien haver cinc: UL, DA, PS, Concòrdia i Andorra Endavant. En aquest escenari, l'actual cònsol major contempla poques opcions.

La principal possibilitat, sense que hi hagi cap garantia, és unir el vot de centredreta i dreta. No cal oblidar que els demòcrates van ser el partit més votat a la nacional laurediana, però es van quedar molt lluny de Concòrdia a la territorial. Un 'pacte' tàcit de no fer llista per part dels demòcrates donaria moltes més opcions a Majoral a qui en general es fa una bona valoració del mandat. El principal escull, un cop més, és la part més extrema d'UL que intenta mantenir viva la idea que per ells mateixos poden recuperar l'hegemonia parroquial, fins i tot encara que no tinguin cap activitat en la política nacional.