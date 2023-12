Cairat serà nou cònsol lauredià en guanyar la coalició entre UL i DA

Sant Julià de LòriaCerni Cairat no només ha guanyat les eleccions comunals a Sant Julià de Lòria sinó que ho ha fet amb una autoritat incontestable. Han estat més de 300 vots de diferència. Es parlava de resultat ajustat i res més lluny de la realitat. El fet que hi hagués una llista del PS semblava que complicava les opcions de Cairat. Zero. Els 144 vots socialdemòcrates han estat intranscendents. Disset punts percentuals (58 a 41) entre Cairat i Josep Majoral. 1.113 a 782 vots. La coalició entre Unió Laurediana i Demòcrates no ha funcionat i sembla que el partit dels Pintat ha quedat molt tocat després de l'espantada de no participar en les últimes eleccions generals. Concòrdia ja va ser el partit més votat i mostra que actualment és la força hegemònica a Laurèdia. La participació ha estat d'un 59,2% amb 4.559 electors dels quals han votat 2.699. Els blancs s'han situat en 114 i els nuls en 37.