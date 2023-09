Camp anuncia que no optarà a la reelecció

Andorra la Vella"El 31-12-23 plego". Amb aquest missatge Francesc Camp ha anunciat aquest dimarts que no optarà a la reelecció com a cònsol major de Canillo de cara les pròximes eleccions comunals que tindran lloc al desembre. En una publicació a les xarxes socials, el mandatari assegura que després de dotze anys exercint en primera línia política -vuit com a ministre i quatre com a cònsol- "ha arribat l'hora de buscar nous reptes professionals fora de la política".

El cònsol, però, ha volgut agrair "la dedicació de totes i tots els que hem compartit projectes engrescadors en benefici de la parròquia i del país al llarg d'aquests anys", per la qual cosa, ha manifestat, "no dubteu que continuaré treballant amb la mateixa intensitat, i si pot ser més encara, per complir el meu compromís amb la parròquia de Canillo fins al pròxim 31 de desembre".