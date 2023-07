Un candidat d'Andorra Endavant, ingressat per covid

Andorra la VellaUn dels candidats d'Andorra Endavant de les passades eleccions generals ha acabat ingressat a l'UCI de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i ha hagut de ser intubat. L'home es va contagiar amb la variant Omicron de la Covid. L'evolució de la malaltia, segons fonts properes al cas, va ser molt complicada i va acabar afectant de forma important el sistema respiratori. Davant l'empitjorament, el candidat d'Andorra Endavant va ser traslladat a l'Hospital on va haver de ser intubat per combatre la malaltia. Un dels aspectes rellevants és que l'home havia estat un actiu militant antivacunes durant la pandèmia. No ha estat confirmat si, malgrat els seus posicionaments, l'home finalment va acceptar ser vacunat o no.