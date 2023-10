La candidatura per esdevenir reserva de la biosfera es presentarà el setembre del 2024

Andorra la VellaEl Govern presentarà la candidatura per esdevenir reserva de la biosfera el setembre del 2024. Així ho ha confirmat aquest dimarts el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, durant la presentació de les línies estratègiques del ministeri davant la comissió legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient. El ministre ha recordat que aquesta candidatura va ser un dels principals reptes de la darrera legislatura i, per tant, es tracta d'un dossier que "gairebé està enllestit" i què és "potent". Aquesta distinció, ha dit, seria una figura més que "ens permetria parlar de protecció del territori" i que s'emmiralla en "l'experiència" d'Ordino.

Davant les preguntes del conseller general d'Andorra Endavant, Marcos Monteagudo, Casal ha posat l'accent en què actualment no hi ha cap país que en la seva globalitat hagi estat distingit com a reserva de la biosfera i, a més, és l'única candidatura sobre la taula de la Unesco que compleix amb aquest requisit. De la mateixa manera que Ordino, la candidatura contempla una zonificació del territori en tres trams, per la qual cosa també "estem treballant conjuntament amb els comuns", ja que tenen "la titularitat dels terrenys per definir aquestes zones".

Al llarg de la seva exposició, el titular de Medi Ambient ha presentat als consellers els principals reptes del ministeri de cara a aquesta legislatura, un treball que es divideix en quatre eixos i fins a 21 línies estratègiques. En aquest sentit, ha apuntat la necessitat d'ampliar els espais protegits del país per abraçar com a mínim el 30% del territori (actualment representen el 16%); continuar amb la conservació de la biodiversitat o modificar la llei de caça, un text que es preveu entrar a tràmit parlamentari a partir del 2014. Així mateix, ha advocat per treballar en la gestió d'aigües i en la nova llei de l'aigua per tal d'avançar "cap a una gestió integrada i sostenible" d'aquest bé. També ha fet referència a l'agència de l'aigua, "un projecte de legislatura" que tindrà "un gran calat tenint en compte les diverses competències compartides entre el Govern i els comuns".

Precisament, ha recordat que durant el 2022 es va registrar una de les xifres més baixes de les darreres dècades pel que fa al consum, situant-se en els 158 litres per persona i dia. L'acció al voltant d'aquest àmbit també se centrarà en continuar millorant els nivells de qualitat de l'aigua, elaborar un nou pla de sanejament de les aigües -un aspecte cabdal de cara al 2024 i el 2025- i continuar millorant la qualitat del medi atmosfèric (aire, soroll i lumínic).

Donant continuïtat als projectes engegats la legislatura passada, Casal ha manifestat que també caldrà treballar en el desplegament reglamentari i foment de la llei d'economia circular, la qual ja ha atorgat ajuts a tres projectes durant aquesta legislatura i preveu continuar amb força de cara al pressupost del 2024 amb altres 150.000 euros, la mateixa dotació que en partides anteriors.

En aquest cas, un dels punts fonamentals serà treballar en una gestió eficient de residus tenint en compte que, en l'actualitat, Andorra recicla al voltant del 50% dels residus que genera i l'objectiu és arribar al 65% l'any 2035. Per fer-ho, Casal ha posat en relleu que s'hauran d'implementar noves recollides d'altres fraccions de residus com és el cas de l'orgànic, que "té un rol predominant per assolir aquests quinze punts percentuals extra". A banda, però, ha reconegut que el Govern s'haurà d'esforçar en la millora de la resta de fraccions. A més a més, ha avançat que a hores d'ara l'executiu estudia si continuar exportant residus a altres territoris a banda de la Seu d'Urgell o bé mirar la possibilitat de construir una central de biometanització per tractar tota aquesta matèria "de manera hermètica".

Altres reptes que caldrà afrontar, ha afegit, serà donar impuls a la sensibilització i informació ambiental a través d'escoles i empreses i donar seguiment als convenis internacional, així com als plans de capacitat de càrrega que han d'elaborar els comuns.