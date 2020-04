Els càrrecs públics es redueixen el sou "en consonància amb els esforços de la ciutadania"

Per fer front a la situació actual s'han hagut de replantejar els pressupostos generals modificant algunes inversions o ajornant d'altres menys essencials. En aquest sentit, el cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat una reducció del salari de tots els càrrecs públics. Per a fer-ho possible, durant les pròximes setmanes el Govern tindrà una reunió amb totes les institucions per treballar en una rebaixa "en consonància amb els esforços de la ciutadania". Es tracta, per tant, de repartir les càrregues davant d'una "de les majors crisis econòmiques de la història".

El cap de Govern ha reconegut que el Principat compta amb "una estructura d'Estat lleugera", amb uns impostos moderats per donar llibertat a les persones. Tot i això, ha alertat que "cada euro que el Govern es gasta prové dels impostos", i endeutar-se més enllà de la capacitat del país "suposaria hipotecar el nostre futur". És per aquest motiu que Espot ha informat que el Govern generarà una despesa d'entre 90 i 120 milions d'euros d'aquí al desembre, a la qual també s'ha de sumar els 250 milions a deure en concepte d'avals i pagament d'interessos dels crèdits tous i les ajudes a les empreses. Tota la despesa de l'Estat per frenar la Covid-19, per tant, equival al 6% del PIB i "això exigirà noves mesures de contenció de despesa".