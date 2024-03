Casal diu que Govern és el primer interessat en què s'esclareixi l'afer de la CASS

Andorra la VellaGuillem Casal, portaveu de Govern i ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, ha estat preguntat per l'afer de les pensions d'invalidesa de la CASS i per les crítiques que ha rebut l'executiu que apunten que la majoria està intentant "fer a mida" la comissió que haurà d'investigar què ha passat. La comissió serà votada el 12 de març al Consell General, segons va informar aquest dimarts la subsíndica general Sandra Codina a la roda de premsa posterior a la Junta de Presidents. Casal ha recordat que el reglament del Consell General fixa que la composició de les comissions d'investigació respon a criteris de proporcionalitat segons la representació que hi ha a la cambra. Per tant, segons ha declarat, fer una comissió "a mida" seria incompatible amb la normativa vigent. Tanmateix, ha assegurat que l'executiu és el primer interessat en el fet que s'esclareixi què ha passat amb els pagaments erronis.