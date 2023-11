Catalunya tomba la proposta de censurar Andorra pel judici per injúries a Vanessa Mendoza

Andorra la VellaEl Parlament de Catalunya ha rebutjat la proposta de resolució per censurar a Andorra pel judici que se li fa a líder proavortista Vanessa Mendoza per haver dit que els serveis socials de Govern obligaven a menors violades a tenir els fills per poder donar-los en adopció. Finalment, només ERC, la CUP i els Comuns han donat suport al text i, per tant, la condemna a Andorra ha estat tombada. Junts i el PSC, que inicialment van estar tractant el text amb els promotors, finalment han rebutjat donar-li suport.

Mendoza i representants d'ERC, la CUP i els Comuns han fet una roda de premsa en la seu del parlament català just després que la moció s'hagi tombat. En la roda de premsa s'ha indicat que era una vergonya que es jutgés Mendoza per defensar els drets de les dones a Andorra, però en cap moment s'ha explicat que no se la jutja per proavortista sinó per les injúries contra les treballadores socials d'Andorra.