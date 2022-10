CC avisa els demòcrates que el pacte aparaulat no és compatible amb un acord amb els exliberals

La MassanaCiutadans Compromesos ha fet saber als demòcrates que si pacten amb els exliberals d’Acció per a les properes eleccions generals l’acord que ja està aparaulat pot perillar. L’acord que està previst per a les generals implica que a la Massana es competirà amb una llista amb nom Ciutadans Compromesos on el número u serà d’aquesta formació i el segon correspondrà a DA. A la llista nacional el número 5 seria per a Raül Ferrer de Ciutadans Compromesos.

La formació massanenca ha avisat als demòcrates que no veu amb bon ulls un possible pacte de DA amb els exliberals d’Acció. L’enemistat manifesta i històrica de bona part de CC contra alguns membres d’aquesta formació i especialment amb la seva líder Judith Pallarès. Ciutadans Compromesos ja va posar el crit al cel quan se la va nomenar ministra, però, segons fonts properes al cas, Espot els ho va explicar que el pacte amb els liberals deixava a Jordi Gallardo la llibertat d’elegir els ministres que li tocaven.

Ciutadans Compromesos no estan a favor d’un acord preelectoral de DA amb Acció que els implicaria en trobar-se també dins de la llista nacional i col·locaria l’escenari a la Massana en una situació complicada. En cap cas volen que Acció acabi entrant en l’acord territorial a la Massana. Fonts properes al partit massanenc han comentat que el veritable desig és que Pallarès faci llista a territorial i així puguin competir i veure el pes que té cadascú a la parròquia.