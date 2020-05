La celebració de la Cimera Iberoamericana, en l'aire

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha anunciat que en les pròximes setmanes decidiran el futur de la trobada a Andorra de caps d’Estat i de govern en el marc de la Cimera Iberoamericana. “Juntament amb la secretaria general de l’organització estem avaluant si mantenim la reunió al novembre, però la fem de manera telemàtica, o l’ajornem a la primavera del 2021 i se celebra de manera presencial”, ha matisat. Segons Ubach, s’estan analitzant els pros i els contres de cada opció per donar una resposta. Ho ha fet durant la seva compareixença a la comissió d'Afers Exteriors del Consell General.

En qualsevol cas, la decisió haurà d’estar presa abans del 5 i 6 de juliol, quan està prevista la reunió dels diversos coordinadors de la cimera. “S’ha parlat també amb República Dominicana, que és el país que agafarà el relleu en la presidència, per com es faria el traspàs en el cas que la reunió central de la cimera es retardés un any”, ha confessat.

Durant la ronda de preguntes dels representants dels diferents grups parlamentaris presents, se li ha preguntat sobre la reducció dels costos que suposarà fer virtualment moltes de trobades que estaven previstes. La ministra s’ha compromès a “tornar tot el que no es faci servir, ja que suposem que el cost disminuirà”. Per la seva banda, el representant parlamentari del grup socialdemòcrata, Pere López, ha expressat que "no entenem que el Govern no hagi anunciat una reducció molt significativa del pressupost global de la cimera si la majoria de reunions seran virtuals i no serà requerit el personal que havia de coordinar l'arribada de tots els representants".

Moltes de les cites previstes s’han hagut de reformular davant la situació sanitària. La reunió prevista el 16 de setembre dels ministres de medi ambient es farà telemàticament, així com una reunió extraordinària organitzada pel Govern sobre salut i innovació que es farà el 30 de juny. “Hem decidit convocar aquesta cita per reflexionar sobre com els diversos països han fet front la pandèmia i explicar-los el cribratge massiu que s’ha dut a terme aquí”, ha detallat Ubach. També hi ha previstes reunions sobre ministres d’administració i d’Educació en el proper semestre.

L'ajuda cubana

Gràcies a les bones relacions generades entre Andorra i Cuba, arran de les diverses trobades generades en el marc de la cimera, “el Govern va proposar-li a l’executiu cubà, l’enviament d’un equip de metges al Principat”, ha revelat la ministra. “Per primera vegada van plantejar aquesta col·laboració davant l’important nombre de personal mèdic andorrà que va caure malalt”, ha explicat. A finals d’aquest mes s’acaba el contracte per obra i servei del personal mèdic cubà i conjuntament amb el SAAS i el ministeri de Salut, s’està avaluant si una petita part de l’equip es queda unes setmanes més donant suport a l’hospital i els centres sociosanitaris.

Cooperació internacional

La comissió legislativa d’Afers Estrangers també ha servit per fer un repàs a la cooperació internacional que s’ha desenvolupat amb França i Espanya durant la crisi de la Covid-19. Ubach ha admès que amb la pandèmia, “ens hem adonat que Andorra és molt dependent” pel que fa a la mobilitat transfronterera i ha confirmat que encara no hi ha cap data determinada per la lliure circulació entre França i Espanya. “La demanda que sempre hem fet és que Andorra estigui inclosa dins del territori que desconfinin els països veïns”, ha afirmat, i ha recordat que França ha afegit el Principat en el seu radi de desconfinament, i “ara el Govern ha de decidir els requisits que enviarà a l’executiu francès per permetre aquest mobilitat”.