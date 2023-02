César Marquina: "A hores d'ara no formo part de cap llista electoral"

Andorra la VellaEl ministre de Finances i portaveu en funcions, César Marquina, afirma que "a hores d'ara" no forma part de cap llista electoral, ni nacional ni territorial. Marquina ha fet les declaracions a preguntes dels mitjans de comunicació durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres, en la qual tampoc ha descartat que hi pugui arribar a prendre part dilluns vinent, quan s'oficialitzin les candidatures per part dels partits polítics.

Marquina, qüestionat en relació amb la sol·licitud de la Conferència Empresarial Andorrana (CEA) per disposar d'una nova quota d'estiu de treballadors temporals, ha manifestat que aquest dijous hi ha una reunió prevista entre la patronal i els ministeris escaients, Turisme, Economia i Interior, per recollir el detall de la demanda i les necessitats de personal dels empresaris. En aquest sentit, ha considerat oportú esperar a conèixer els requisits dels sectors amb manca de personal durant la temporada d'estiu perquè el Govern es posicioni.