La coalició entre PS i Agrupament Encampadà estarà liderada per Susagna Venable

EncampSusagna Venable serà, si no hi ha canvis d'última hora, l'encarregada de liderar la reedició de la coalició entre Agrupament Encampadà i el Partit Socialdemòcrata a Encamp. Si a les generals el lideratge era per al PS, amb Marta Pujol de número 1, ara ha canviat. Venable va ser la número dos a l'abril i en les comunals liderarà la llista conjunta que intentarà batre a Laura Mas i Xavier Fernández. L'escassa presència de membres de Concòrdia a Encamp ha fet que aquest partit no pugui tenir un paper rellevant, tot i que es pressuposa que de forma directa o indirecta donaran suport a la llista de Venable.