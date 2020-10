La nòria començarà a funcionar al novembre i l'entrada costarà entre sis i vuit euros

Tal com ja s'havia anunciat el comú d’Andorra la Vella ha contractat tres noves atraccions per al Poblet de Nadal. L’activitat principal és una nòria panoràmica que s’està instal·lant aquesta setmana a la plaça de la Rotonda i que es posarà en funcionament durant el mes de novembre i fins a final de març. El giny, que té un cost de 67.950 euros, substitueix el túnel de llum i so que es va instal·lar en aquest emplaçament els darrers dos anys amb motiu de la campanya nadalenca. Si bé la voluntat inicial era avançar-ne la posada en marxa a aquest cap de setmana coincidint amb l’Andorra Shopping Festival, la suspensió de l’activitat fa endarrerir-la i ajustar-la en el calendari. Des del comú informen que la data de posada en funcionament es comunicarà convenientment els propers dies. Els infants de la parròquia de 3 a 12 anys rebran una invitació per pujar-hi de franc. La nòria estarà en funcionament cada tarda i durant tot el dia els caps de setmana i el Nadal. El preu de l’entrada general oscil·larà entre els sis i vuit euros.

Segons afegeixen des de la corporació comunal, es prioritzarà la venda en línia dels tiquets i s’assignaran les invitacions amb dia i hora de tal manera que s’evitin concentracions de persones, tal com marquen els protocols sanitaris "que estaran garantits". Les cabines seran airejades, podran ser compartides únicament per grups de convivència habituals i es desinfectaran convenientment cada vegada que siguin desallotjades.

Les dues activitats infantils complementàries són una atracció anomenada ‘Arbre de Nadal Màgic’ i una altra que porta per nom ‘Megabross’, el lloguer de les quals té un cost per al comú de 30.450 euros. S’instal·laran a la zona de l’antiga caserna de bombers, espai que concentrarà una part de l’oferta lúdica infantil, ja que també s’hi oferirà, un any més, el tobogan de gel sintètic. El seu lloguer tindrà un preu de 54.635 euros. Aquesta darrera activitat serà gratuïta, mentre que les dues noves atraccions tindran un preu de quatre euros.

Des del comú refermen la "voluntat d’oferir una nova edició del Poblet de Nadal", tenint en compte que és un dels principals projectes de dinamització comercial i turística i que ja està "plenament consolidat". Reconeixen, però, que algunes de les activitats d'aquest esdeveniment es poden veure modificades a causa de l’evolució de la situació sanitària. Malgrat tot, manifesten que la intenció és programar activitats que generin "alegria i il·lusió al carrer en l’actual context de pandèmia sanitària i que alhora respectin els protocols de prevenció necessaris que ratifiquin les autoritats sanitàries".