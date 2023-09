La Comissió Europea informa que el mandat de negociació en l'àmbit financer no s'ha modificat

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha mantingut aquest dimecres una trobada amb el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič, en el marc de la qual, i tal com era d'esperar, la carta que els reguladors europeus van enviar a la comissió alertant dels perills d'un acord d'associació amb Andorra, Mònaco i San Marino hi ha estat molt present. Un cop conclosa la trobada, el Govern ha anunciat que des de la comissió s'ha assegurat que el mandat de negociació en l'àmbit financer no s'ha modificat i que presentarà una proposta, tal com estava previst, a la propera ronda de negociació.

El ministre portaveu, Guillem Casal, ha fet el punt de la trobada en l'habitual roda de premsa posterior al consell de ministres i ha destacat que per part d'Andorra s'ha posat sobre la taula el posicionament en la negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea, en particular en els àmbits de la lliure circulació de les persones i de les telecomunicacions.

La trobada ha servit per refermar el compromís de cloure en els mesos vinents un acord que satisfaci les dues parts, tenint en compte les especificitats d'Andorra, ha subratllat Casal.

Des del Govern s'ha fet èmfasi en el fet que aquest setembre s'inicia un tram "crucial" de les converses de l'acord sobre aspectes d'abast més polític on caldrà concretar com es desplegarà la lliure circulació de les persones, i com es regularan les telecomunicacions i els serveis financers.

"Agraïm la voluntat de la Comissió Europea de buscar solucions que satisfacin els interessos i anhels d'Andorra. Queden alguns elements complexos i importants que requereixen tota l'atenció en aquest darrer tram de negociació", ha manifestat Espot. Al seu torn, Šefčovič ha expressat que "la reunió d'avui ha permès fer un punt sobre l'avançament de les negociacions entre la Unió Europea i el Principat d'Andorra per a un acord d'associació. No tinc cap dubte que el futur d'Andorra és en el mercat interior. Hem acordat que els nostres equips han d'intensificar els seus esforços per assolir el nostre objectiu comú: concloure les negociacions d'aquí a finals d'any". En aquest sentit, i quant als terminis, el ministre portaveu ha insistit en la finestra d'oportunitat que hi ha ara com ara per la presidència europea per part d'Espanya i perquè l'any que ve hi ha eleccions a la Comissió Europea i interessaria tancar la negociació amb l'actual equip negociador.

En aquest sentit, el cap de Govern i el vicepresident executiu de la Comissió Europea han convingut fer un nou punt de situació a finals del mes d'octubre. Després de la reunió d'aquest dimecres, tindrà lloc una ronda de negociació mensual fins a finals del 2023.

A la reunió d'aquest dimecres, també ha assistit el secretari d'Estat per a les relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, així com l'ambaixadora d'Andorra a la Unió Europea, Esther Rabasa.